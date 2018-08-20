طبعة ثالثة من كتاب الحج عبادة وتقديس لا شعارات وتسييس

المواطن - سعيد آل هطلاء - مكة المكرمة

أصدر قسم الشؤون العلمية بإدارة الأمن الفكري بالمسجد الحرام الطبعة الثالثة لكتاب الحج عبادة وتقديس لا شعارات وتسييس، المتضمن لخصائص البلد الحرام، وأهمية الحج ومقاصده المتلخصة في تحقيق التوحيد الخالص لله وحده لا شريك له.

ويسلط الكتاب الضوء على تحقيق الوحدة والأخوة الإسلامية، وحكم المسيرات ورفع الشعارات لتسييس الحج باسم البراءة من المشركين، وصور من مفاسد ومآلات المسيرات في موسم الحج.

وأمن الحج من الركائز الأساسية الثابتة في سياسة المملكة، حيث سخرت الدولة السعودية جميع الإمكانات المادية والبشرية ورسم الخطط والبرامج لإعمار الحرمين الشريفين وخدمتها وخدمة قاصديهما وبذل كل سبيل من أجل راحة الحجيج وأمنهم.

وجاء ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.