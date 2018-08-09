طرح تذاكر مباراة الاتحاد والوصل الإماراتي بهذه الأسعار

المواطن - مروة نبيل

طرحت منصة مكاني المخصصة لبيع تذاكر اللقاءات، تذاكر مباراة الاتحاد والوصل الإماراتي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 في كأس العرب للأندية الأبطال.

وأعلنت منصة مكاني عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والوصل الإماراتي، وجاءت كالتالي؛ 30 ريالًا الدرجة الموحدة، 250 الفضية، و500 الذهبية.

وأضاف حساب مكاني على “تويتر”: “ضمن خطوات الشراء توجد خريطة أدوار استاد الملك عبدالله لاختيار المقاعد، الدور الأول : المربعات من 101 إلى 136 الدور الثالث : المربعات من 301 إلى 345 الدور الخامس :المربعات من 501 إلى 548 ( عائلات )”.

ومن المُقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الوصل الإماراتي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، يوم الجمعة، الموافق 24 من شهر أغسطس الجاري.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا خارجيًّا في النمسا، لمدة 3 أسابيع، استعدادًا لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث سيواجه الهلال في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، والوصل الإماراتي في كأس العرب للأندية الأبطال.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 4 مباريات ودية، خلال معسكره الخارجي في النمسا أمام كل من؛ كركا السلوفيني، وثلاثي الدوري الإماراتي الوحدة، الفجيرة والظفرة.