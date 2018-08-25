طرق تركيا تقتل 105 أشخاص في عطلة العيد

المواطن - متابعة

أكدت صحيفة “دايلي صباح” التركية أن 105 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 524 آخرون في حوادث سير بمختلف المدن خلال عطلة عيد الأضحى.

وبحسب مصدر، شهدت الفترة الممتدة ما بين 17 و24 أغسطس أكثر من 137 حادثة سير، موضحًا أن هذا الموسم هو الأكثر ازدحامًا في السنة.

وكان اليوم الثاني من العيد الأكثر دموية، حيث جرى تسجيل 29 حادثة و27 حالة وفاة و119 إصابة.

وتزدحم الطرق والشوارع في جميع أنحاء البلاد، خلال العطل، وذلك بسبب تنقل العديد من المواطنين البالغ عددهم نحو 80 مليون نسمة لزيارة أقاربهم وأصدقائهم.