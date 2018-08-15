طرق عسير تقاعست عن مهامها .. فقام الأطفال بإرشاد الزوار بطريقتهم الخاصة

المواطن _سعيد مشهور_أبها

تركي عسيري ، عبدالملك منصور، فهد عبدالله، مشاري تركي ومالك تركي مجموعة من أطفال عسير لم يمنعهم صغر سنهم من العمل التطوعي لخدمة الزوار وإرشادهم إلى وجهتهم بطريقة سهلة وبسيطة.

ووثقت مجموعة من الصور قيام هؤلاء الأطفال وهم يقومون بكتابة اتجاهات بعض المناطق على الأسفلت على امتداد طريق بني شدان في بني مالك في شمال شرق مدينة أبها.

والهدف من هذا العمل هو إرشاد الزوار والسياح حيث أوضحوا لـ” المواطن” أن هناك كثيرًا من الزوار والسياح يضلون الطريق ويجدون صعوبة للوصول للطريق الرئيسي المؤدي إلى عقبة شعار ومحافظة محايل عسير والطائف لانعدام اللوحات الإرشادية ففضلوا القيام بهذا العمل كخدمة إرشاد لأي شخص يقصد هذه الطرق.