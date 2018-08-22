المواطن - الرياض

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار طريقة إصدار سجل تجاري بنشاط التجارة الإلكترونية.

وردت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” على استفسار في هذا الشأن، بقولها: “لإصدار سجلك التجاري بنشاط التجارة الإلكترونية عليك اختيار المجال العام للنشاط الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن ثم اختيار تقنية المعلومات في المجال الخاص”.

ولفتت التجارة إلى أن من شروط فتح السجل التجاري أن يتجاوز عمر صاحب السجل 18 سنة، وألا يرتبط بوظيفة حكومية.