طريقة إعداد خدمة الدفع على إنستغرام

المواطن - متابعة
فيما يلي نعرض لمستخدمي تطبيق إنستغرام كيفية إعداد خيار الدفع واستخدامه على Instagram، مع ملاحظة ضرورة امتلاك مستخدم التطبيق لنسخة (57.0.0.9) :
– افتح تطبيق انستجرام.
– يضغط المستخدم على الصورة الشخصية الخاصة به فى أسفل اليمين.
– بعد فتح الملف الشخصي، يضغط المستخدم على الأزرار الثلاثة العمودية للانتقال إلى قسم “الإعدادات” في التطبيق
– ينتقل المستخدم لأسفل ويبحث عن خيار Payments.
– ينتقل المستخدم إلى قسم profile، ويضغط على ‘Add debit or credit card.
– يقوم المستخدم بإدخال بيانات البطاقة، ثم يضغط على العلامة الموجودة في أعلى اليمين.
– يضغط المستخدم بعد ذلك على تبويب Security، لإضافة رقم Pin لتقييد الوصول غير المصرح به.
بهذه الخطوات تكون عملية الدفع جاهزة من إنستجرام.
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