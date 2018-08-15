طريقة إعداد خدمة الدفع على إنستغرام

طريقة إعداد خدمة الدفع على إنستغرام

2018/08/15
الساعة 7:51 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
1655
0
طباعة
المواطن - متابعة
فيما يلي نعرض لمستخدمي تطبيق إنستغرام كيفية إعداد خيار الدفع واستخدامه على Instagram، مع ملاحظة ضرورة امتلاك مستخدم التطبيق لنسخة (57.0.0.9) :
– افتح تطبيق انستجرام.
– يضغط المستخدم على الصورة الشخصية الخاصة به فى أسفل اليمين.
– بعد فتح الملف الشخصي، يضغط المستخدم على الأزرار الثلاثة العمودية للانتقال إلى قسم “الإعدادات” في التطبيق
– ينتقل المستخدم لأسفل ويبحث عن خيار Payments.
– ينتقل المستخدم إلى قسم profile، ويضغط على ‘Add debit or credit card.
– يقوم المستخدم بإدخال بيانات البطاقة، ثم يضغط على العلامة الموجودة في أعلى اليمين.
– يضغط المستخدم بعد ذلك على تبويب Security، لإضافة رقم Pin لتقييد الوصول غير المصرح به.
بهذه الخطوات تكون عملية الدفع جاهزة من إنستجرام.

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم