طريقة إعداد خدمة الدفع على إنستغرام

المواطن - متابعة

فيما يلي نعرض لمستخدمي تطبيق إنستغرام كيفية إعداد خيار الدفع واستخدامه على Instagram، مع ملاحظة ضرورة امتلاك مستخدم التطبيق لنسخة (57.0.0.9) :

– افتح تطبيق انستجرام.

– يضغط المستخدم على الصورة الشخصية الخاصة به فى أسفل اليمين.

– بعد فتح الملف الشخصي، يضغط المستخدم على الأزرار الثلاثة العمودية للانتقال إلى قسم “الإعدادات” في التطبيق

– ينتقل المستخدم لأسفل ويبحث عن خيار Payments.

– ينتقل المستخدم إلى قسم profile، ويضغط على ‘Add debit or credit card.

– يقوم المستخدم بإدخال بيانات البطاقة، ثم يضغط على العلامة الموجودة في أعلى اليمين.

– يضغط المستخدم بعد ذلك على تبويب Security، لإضافة رقم Pin لتقييد الوصول غير المصرح به.

بهذه الخطوات تكون عملية الدفع جاهزة من إنستجرام.