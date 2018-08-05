طريقة التعرف على الطقس وجودة الهواء في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

المواطن - واس

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد والبيئة اليوم نشرتين دوريتين عن “أحوال الطقس” و”جودة الهواء” في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، سوف تبثان بدءا من يوم غد على فترتين صباحية ومسائية، وذلك بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية، في إطار اتفاقية التعاون المشتركة التي وقعت بين هيئة الأرصاد و ” واس”.

وتضم نشرة الطقس معلومات يومية عن حالة المناخ ما إذا كان غائمًا أو مشمسًا، ودرجة الحرارة خلال فترتي الصباح والمساء، ودرجة الرطوبة، بينما تضم نشرة جودة الهواء معلومات عن مؤشر جودة الهواء في درجات مختلفة موزعة على ست خانات ملونة، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لمقاييس جودة الهواء المحيط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2008.

ويمكن الاطلاع على هاتين النشرتين عبر عرض مرئي متحرك يبث يوميًا على موقع “واس” الإلكتروني، وحساباتها الرسمية لتتمكن مختلف وسائل الإعلام المحلية والخارجية من رصدها، فضلا عن إمكانية متابعتها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للأرصاد والبيئة وحساباتها الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التوعوية التي تقوم بها هيئة الأرصاد و “واس” من خلال تبادل الخبرات بينهما لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1439هـ، كما تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية في سبيل تحقيق المنفعة للوطن والمواطنين.