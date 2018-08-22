طريقة تشفير المحادثات عبر سكايب

المواطن - متابعة

على نهج واتساب يستطيع مستخدمو تطبيق سكايب على Android وiOS وسطح المكتب من تشفير محادثاتهم النصية بكل سهولة، فلو قبل المستلم دعوتك، فستعمل هذه الميزة على حماية محادثاتك بشكل جيد من الهاكرز، وستمنع اعتراض حركة مرور الدردشة أو التطفل على جهازك، وسيتم إخفاء المحتوى في الإشعارات وقائمة الدردشة لمنع أى شخص من التجسس على محادثاتك الخاصة.

إلا أن هناك عدة قيود تأتي مع هذه الميزة، إذ لا يمكنك سوى إنشاء محادثة مشفرة واحدة فقط لكل جهاز، لكن يمكنك تبديل المحادثات بأجهزة أخرى، ولكنك سترى فقط الرسائل المرسلة والمستلمة على جهاز معين.

وتعد هذه الميزة اختيارية على عكس الخدمات الأخرى مثل واتساب، إذ لا يتم تشغيلها بشكل افتراضي.