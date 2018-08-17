طريقة تغيير شاشة الخلفية لمحادثات واتساب على منصة الويب‎

المواطن - متابعة

أطلقت واتساب إصدارا جديدا من نسخة سطح المكتب في وقت سابق من هذا العام، ويطلق عليه اسم واتساب ويب، حيث يوفر إصدار الويب من التطبيق نفس الميزات تقريبًا مثل التطبيق مع بعض القيود مثل الاتصال، وإعادة الإرسال.

كما يحتوي إصدار الويب بعض المميزات القابلة للتخصيص بشكل مشابه للتطبيق مثل تغيير خلفية الشاشة، وفيما يلي نعرض كيفية القيام بها على الويب كما يلى:

في البداية:

_يجب أن يتأكد المستخدم من وجود اتصال إنترنت على كل من الهاتف والكمبيوتر.

_ يجب أن يقوم المستخدم بتنزيل أحدث نسخة من واتساب.

– يجب أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عبر واتساب ويب.

خطوات تغيير الخلفية على منصة الويب:

– يفتح الآن المستخدم واتساب على منصة الويب.

_ يضغط المستخدم على خيار الثلاث نقاط العمودية الموجودة بالجانب الأيمن للصورة الشخصية.

_ يتوجه المستخدم للإعدادات Settings، ويضغط على خيار Wallpaper.

– يختار المستخدم الخلفية التي يرغب بها ويضغط عليها.

– يضغط موافق لتغيير الخلفية.