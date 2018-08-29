طريقة توثيق الحساب على إنستجرام

المواطن - متابعة

قدم تطبيق “إنستجرام” مجموعة من التطويرات والمعايير الأمنية الجديدة، أبرزها فتح الباب أمام المستخدمين لطلب توثيق حساباتهم.

وسهل تطبيق إنستجرام للحسابات التي تحظى بأعداد كبيرة من المتابعين طلب الحصول على شارة التوثيق الزرقاء من خلال خيار جديد في قائمة الإعدادات باسم “طلب توثيق”.

وبعد منح إنستجرام المعلومات والوثائق الضرورية، ستتم مراجعة الطلب وتبليغ المستخدم بقبول أو رفض طلبه في وقت لاحق.

كما تم الإعلان عن دعم التطبيق لأدوات الحماية وتأكيد الحسابات، مثل DUO Mobile وGoogle Authenticator، بهدف تأمين حسابات بشكل أكبر.