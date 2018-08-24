طريقة حذف بيانات واتساب من Google Drive‎

المواطن - متابعة

تلقت شركة جوجل انتقادات حادة بسبب تتبع تطبيقاتها موقع مستخدميها على الرغم من تعطيلهم ميزة تتبع الموقع.

وأثارت مشكلة خصوصية بيانات المستخدمين القلق بين مستخدمي التطبيق، حيث إنها تؤثر على نحو ملياري مستخدم للأجهزة التي تشغل برامج تشغيل Android من Google ومئات الملايين من مستخدمي iPhone على مستوى العالم الذين يعتمدون على Google للخرائط أو البحث.

وحديثًا عقدت جوجل شراكة مع واتساب من أجل عدم احتساب مساحة تخزين رسائل واتساب من حجم المساحة التي توفرها جوجل للمستخدم على السحابة.

إذا كنت تريد عدم تخزين بياناتك في تطبيق واتساب WhatsApp على Google Drive بسبب الخوف على خصوصيتك فيمكنك إزالتها بسهولة، وفيما يلي بعض الخطوات: قم بالدخول على موقع Google Drive من جهاز الكمبيوتر وسجل دخول لحسابك اضغط على علامة الترس في الجانب الأيمن ابحث عن خيار Manage Apps داخل الإعدادات انزل لأسفل للعثور على WhatsApp اضغط على Options وبعدها Delete hidden app data اضغط بعد ذلك على Delete للتأكيد