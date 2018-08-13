طريقة سحرية لتعلم اللغات الأجنبية

المواطن - متابعة

يحاول الكثير منا تعلم لغة أجنبية، لكن يعوقه بصورة كبيرة أسعار الكورسات وإهدار الوقت والمجهود ودورات بالشهور في ذلك الأمر.

ونشر موقع “لايف هاكر” التقني المتخصص طريقة وصفها بـ”السحرية” لتتعلم لغة أجنبية من دون الحاجة إلى الانغماس في دورات تعليمية مملة.

ويمكن من خلال تلك الطريقة، تعلم “لغة أجنبية” من خلال متابعة البرامج التلفزيونية المفضلة لك، أو قراءة الكتب التي تحبها.

ويستخدم أي شخص يرغب في تعلم “لغة أجنبية” أن يحمل تطبيق “فلو لينجو” (Flowlingo)، الذي يعمل على نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”.

وسيساهم التطبيق الجديد في تحويل كل ما نتعامل به إلى اللغة الأجنبية المستهدفة، والتي يمكن من خلالها تدريب الأطفال، بشكل خاص على تلك اللغة.

وسيقوم التطبيق تلقائيًّا بترجمة، كل ما تتعرض له سواء كتب أو برامج تلفزيونية إلى اللغة المستهدفة، التي تحددها.