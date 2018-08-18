طريقة معرفة مساحة التخزين المستخدمة على جوجل درايف

المواطن - متابعة

يمنح “جوجل درايف” مستخدميه مساحة تخزين مجانية عند إنشاء حساب جديد تبلغ سعتها 15 جيجا بايت للتخزين السحابي، ولكن مع الوقت يتم استنزاف تلك المساحة؛ لأنه يتم تخزين الصور والبريد الإلكتروني والأنشطة المختلفة عليها.

وهناك خطوات لازمة تساعدك في التعرف على المساحة المتبقية لك على “جوجل درايف” حتى ترشد استهلاكك لها.

1- افتح المتصفح الخاص بك ثم ادخل على هذا الرابط هنا.

2- أدخل البيانات الخاصة بتسجيل الدخول إلى حسابك.

3- بعد فتح البريد الإلكتروني انظر أسفل يسار الصفحة.

4- ستجد مساحة تخزين جوجل والاستخدام الحالي ونسبة الاستهلاك.

5- إذا وجدت أنك استهلكت مساحة كبيرة اضغط على Manage.

6- سيظهر لك تفاصيل أكثر عن السعة التخزينية المستخدمة مع خيارات زيادتها.