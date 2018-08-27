طريقة نقل السجل التجاري من شخص إلى آخر

طريقة نقل السجل التجاري من شخص إلى آخر

2018/08/27
الساعة 11:00 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار خطوات نقل سجل تجاري من شخص إلى شخص آخر.

وردت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” على استفسار في هذا الشأن، مؤكدةً أنه لنقل الملكية الرجاء إحضار خطاب تنازل على مطبوعات المؤسسة مصدق من الغرفة التجارية والسجل التجاري على أن يكون ملتزمًا في التأمينات.

وتابعت التجارة أنه بعد ذلك يتم التوجه إلى الوزارة بإدارة السجلات التجارية مع إحضار الهوية الوطنية بحضور الطرفين أو بإحضار وكالة شرعية في حال تعثر حضور أحدهما.


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