طفلة تتعرق دماء بسبب حالة نادرة

المواطن - متابعة

في حالة نادرة أذهلت الأطباء، دخلت فتاة فيتنامية تبلغ من العمر 11 عاماً إلى مستشفى كوي هوا الوطني للأمراض الجلدية مؤخراً، بعدما بدأ جلدها يفرز الدم عبر المسام.

وكانت الفتاة التي لم يتم الإفصاح عن اسمها، قد أصيبت بالحالة النادرة قبل ثلاثة أشهر، بعدما شعرت بالتوتر الشديد بسبب امتحاناتها المدرسية، إلا أن والديها لم يقوما بنقلها إلى المستشفى عند ظهور الأعراض الأولية لديها.

وقد ساءت الأمور تدريجياً لدرجة باتت فيها الفتاة المسكينة تتعرق كميات كبيرة من الدماء 3 أو 4 مرات يومياً، إضافة إلى إصابتها بنوبات صداع شديدة.

وعلى الرغم من بذل الأطباء في مستشفى أمراض الدم قصارى جهدهم، إلا أن العلاج لم يساعد في التخفيف من حالة الفتاة أبداً، لذا اضطر الأبوان لنقلها إلى مستشفى كيو هوا للأمراض الجلدية.

ويعتبر مرض تعرق الدم، حالة صحية نادرة، تتسبب بتدفق الدم من مسام الجلد، وينجم عادة عن الإجهاد والتوتر الشديدين. وفي حالات معينة، يمكن أن يؤدي المرض إلى تمزق الشعيرات الدموية، مما يؤدي إلى خروج الدم من خلال الغدد العرقية.

يذكر أن الأطباء قاموا بإجراء فحوصات مكثفة لأجهزة الطفلة وتبين بأنها سليمة، وفق ما ورد في موقع “أوديتي سنترال” الإلكتروني.