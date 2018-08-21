طقس أول أيام العيد.. أمطار رعدية وغبار على 4 مناطق

طقس أول أيام العيد.. أمطار رعدية وغبار على 4 مناطق

2018/08/21
الساعة 11:12 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة كما تنشط الرياح السطحية على شرق المملكة ووسطها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.


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