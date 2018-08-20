طقس أول أيام العيد .. أمطار غزيرة وبرد على هذه المناطق

طقس أول أيام العيد .. أمطار غزيرة وبرد على هذه المناطق

2018/08/20
الساعة 11:59 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء أول أيام العيد.

وتوقع الحصيني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من الباحة وعسير وجازان وغرب نجران والطائف وشرق مكة المكرمة، قد تمتد إلى المشاعر المقدسة.

كما توقع الحصيني نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة على أجزاء من الشرقية والوسطى والساحل الغربي من ضباء إلى جازان.


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