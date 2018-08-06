طقس الثلاثاء .. أمطار رعدية ورياح مع غبار على 9 مناطق

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

في حين تنشط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والقصيم، والرياض.