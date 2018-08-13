طقس الثلاثاء.. الغبار يضرب 6 مناطق مع أمطار رعدية

طقس الثلاثاء.. الغبار يضرب 6 مناطق مع أمطار رعدية

2018/08/13
الساعة 8:56 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1675
0
طباعة
المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، والرياض، ونجران، والجوف والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة وكذلك على ساحل البحر الأحمر.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم