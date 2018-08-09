طقس الخميس.. أمطار رعدية وغبار على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحًا نشطة مثيرة للأتربة على مناطق (الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض ، نجران ، مكة المكرمة ، جازان ، عسير ) فيما تهطل الأمطار على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.