طقس اليوم.. أمطار رعدية وغبار على 7 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، المدينة المنورة، والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة)، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.