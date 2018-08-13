توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، المدينة المنورة، والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة)، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
طقس اليوم.. أمطار رعدية وغبار على 7 مناطق
طقس اليوم.. أمطار رعدية وغبار على 7 مناطق
2018/08/13الساعة 8:19 صباحًا
- فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1725
0
المواطن - واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، المدينة المنورة، والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة)، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.
مختارات
الأشقياء الثلاثة تورطوا في 19 جريمة سرقة وهكذا أوقعت بهم شرطة المدينة
توضيح من السعودية للكهرباء حول إصدار الفواتير على أيام