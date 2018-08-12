طقس اليوم.. أمطار رعدية وغبار على 9 مناطق

طقس اليوم.. أمطار رعدية وغبار على 9 مناطق

2018/08/12
الساعة 8:18 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق (الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 


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