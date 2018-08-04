طقس اليوم .. أمطار وغبار على 7 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السب فرصة لهطول الأمطار الرعدية على منطقتي جازان وعسير يمتد تأثيرها إلى السواحل منها وكذلك على مرتفعات نجران والباحة ولا يستبعد تكون السحب الرعدية على مرتفعات المدينة المنورة وتبوك.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية لمنطقتي عسير وجازان وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.