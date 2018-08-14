طقس اليوم.. غبار وأمطار رعدية على 7 مناطق

طقس اليوم.. غبار وأمطار رعدية على 7 مناطق

2018/08/14
الساعة 8:29 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1815
0
طباعة
المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ، الرياض ، نجران ، الجوف والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة وكذلك على ساحل البحر الأحمر.
في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم