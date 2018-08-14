طقس اليوم.. غبار وأمطار رعدية على 7 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ، الرياض ، نجران ، الجوف والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة وكذلك على ساحل البحر الأحمر.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.