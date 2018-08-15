طقس اليوم .. غبار وأمطار على 7 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة على كل من رنية، وتربة، والخرمة، ووادي الدواسر، ونجران).

كما توقعت هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير، بينما تكون السماء غائمة جزئياً على منطقة المدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.