طقس جيد في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة مع سحب رعدية

المواطن - مكة المكرمة

أفادت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن مؤشر جودة الهواء، اليوم الأربعاء، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة، جيد بحسب نشرتها التوعوية الصباحية التي تناولت فيها مكونات الهواء بشكل تفصيلي في تلك المناطق.

وبينت الهيئة أن حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سحب رعدية، وفي المدينة عوالق ترابية وجدة صحو، فيما بلغت درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة 43 درجة، والصغرى 31 درجة، ونسبة الرطوبة 15% والرياح شرقية إلى شمالية، وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة العظمى 43 درجة، والصغرى 30 درجة، ونسبة الرطوبة 30%، وفي مشعر منى بلغت درجة الحرارة العظمى 43 درجة، والصغرى 31 درجة، ونسبة الرطوبة 30%، وفي مشعر مزدلفة بلغت درجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة، ونسبة الرطوبة 30%، مشيرة إلى أن حركة الرياح في المشاعر المقدسة غربية إلى شمالية.

أما في المدينة المنورة فبلغت درجة الحرارة العظمى 42 درجة، والصغرى 31 درجة، ونسبة الرطوبة 5% والرياح شمالية غربية، وفي جدة بلغت درجة الحرارة العظمى 38 درجة، والصغرى 30 درجة، ونسبة الرطوبة 35%.