طقس صحو على المشاعر والحرارة في مكة 42 درجة

المواطن - واس
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عن حالة الطقس المتوقعة – بمشيئة الله – خلال موسم حج هذا العام 1439هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ليوم الجمعة، هي الآتي:
مكة المكرمة : الطقس : صحو ، الحرارة : 42 د.م، الرطوبة : 60 %.
عرفات : الطقس: صحو، الحرارة : 42 د.م، الرطوبة : 65 %.
منى : الطقس: صحو، الحرارة : 41 د.م، الرطوبة : 65 %.
مزدلفة : الطقس: صحو، الحرارة : 41 د.م، الرطوبة : 65 %.
المدينة المنورة : الطقس: صحو ، الحرارة :43 د.م، الرطوبة : 35 %.
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