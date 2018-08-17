طقس صحو على المشاعر والحرارة في مكة 42 درجة

المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عن حالة الطقس المتوقعة – بمشيئة الله – خلال موسم حج هذا العام 1439هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ليوم الجمعة، هي الآتي:

مكة المكرمة : الطقس : صحو ، الحرارة : 42 د.م، الرطوبة : 60 %.

عرفات : الطقس: صحو، الحرارة : 42 د.م، الرطوبة : 65 %.

منى : الطقس: صحو، الحرارة : 41 د.م، الرطوبة : 65 %.

مزدلفة : الطقس: صحو، الحرارة : 41 د.م، الرطوبة : 65 %.

المدينة المنورة : الطقس: صحو ، الحرارة :43 د.م، الرطوبة : 35 %.