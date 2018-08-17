طقس صحو على المشاعر والحرارة في مكة 42 درجة

طقس صحو على المشاعر والحرارة في مكة 42 درجة

2018/08/17
الساعة 11:18 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1750
0
طباعة
المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عن حالة الطقس المتوقعة – بمشيئة الله – خلال موسم حج هذا العام 1439هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ليوم الجمعة، هي الآتي:
مكة المكرمة : الطقس : صحو ، الحرارة : 42 د.م، الرطوبة : 60 %.
عرفات : الطقس: صحو، الحرارة : 42 د.م، الرطوبة : 65 %.
منى : الطقس: صحو، الحرارة : 41 د.م، الرطوبة : 65 %.
مزدلفة : الطقس: صحو، الحرارة : 41 د.م، الرطوبة : 65 %.
المدينة المنورة : الطقس: صحو ، الحرارة :43 د.م، الرطوبة : 35 %.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم