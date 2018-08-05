طقس غير مستقر الاثنين .. أمطار رعدية ورياح مع غبار

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها، بالإضافة إلى تأثر مرتفعات الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، بهطول الأمطار الرعدية.

ولفتت إلى نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية ونجران والأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، والباحة وعسير، يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر.