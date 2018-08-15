طقس غير مستقر على الرياض ومكة حتى هذا الموعد

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض يستمر حتى الساعة الثامنة صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وفي سياق متصل، حذرت الأرصاد أيضًا من نفس الحالة على منطقة مكة وتحديدًا على القنفذة والمظيلف والليث تشمل الطريق الساحلي الواصل إلى جازان، وتستمر الحالة حتى السابعة من مساء اليوم.