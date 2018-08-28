طقس ممطر الأربعاء .. والغبار يضرب 4 مناطق

طقس ممطر الأربعاء .. والغبار يضرب 4 مناطق

2018/08/28
الساعة 11:00 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وأكدت الأرصاد أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية، تصحب برياح نشطة على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير والباحة، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض، كذلك على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة وجازان.

بينما ترتفع الرطوبة النسبية على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة، خاصةً خلال الليل وساعات الصباح الباكر.


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