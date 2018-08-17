طيار مصري: أنا ضيف الملك سلمان والحج تغير

المواطن - مكة المكرمة

وصف الحاج المصري العميد طيار عادل الرافعي، حجته الأولى التي لم تغب تفاصيلها عن باله قبل 35 عامًا، بالمختلفة تمامًا عن التطور الذي يشهدها الحجاج والمعتمرين الآن، بعد اكتمال الخطة التطويرية للحرم المكي والمشاعر المقدسة من خلال تنفيذ مشاريع كبرى خلال الـ30 عامًا الماضية غيرت مفهوم مسار الخدمات المقدمة للحجاج من التقليدية إلى المتطورة والمتقدمة، حيث اختلف مفهوم خدمة الحاج والمعتمر من خلال المشاريع التوسعية الحديثة في كل المجالات والخدمات.

وقال الرافعي أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من شهداء ومصابي الجيش والشرطة المصري: تعرضت لإصابة سنة 1973م في حرب الاستنزاف بعد أن قفزت من الطائرة وانكسرت 3 فقرات بالعمود الفقري، وظلت طريح الفراش لـ 18 شهرًا “كانت جميع المشاعر المقدسة عبارة عن (خيام) مترامية الأطراف وأغلب الحجاج مفترشين في الجبال والأودية مصحوبة بالمشقة التي لم يعرفها سوى من تلك السنوات الماضية”.

وأضاف العميد طيار: “خلال الأعوام الماضية أدهشتني مواسم الحج بحجم وضخامة المشاعر المقدسة وتنظيمها ومساحاتها، وقررت أن أحج مرة أخرى وتقدمت قبل عدة أشهر على القوات المسلحة المصرية للحصول فرصة للحج مع المحاربين والمتقاعدين لكن لم يتم اختياري ضمن القرعة وظللت أنتظر لمواسم الحج العام القادم، لكنه هو الله ودون سابق ترتيب أتاني اتصال من القوات المسلحة يقولون لي: (الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر باستضافة ألف حاج وحاجة وأنت من ضمنهم) ودعوني لاستكمال الإجراءات، وأنا الآن ضيف خادم الحرمين الشريفين”.