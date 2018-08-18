طيران أديل توفر 3 وظائف إدارية.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت طيران أديل عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر ثلاث وظائف إدارية شاغرة، لحملة درجة الدبلوم والبكالوريوس لذوي الخبرات، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (مدير مشروع نظم الأعمال، وأخصائي مراقبة بيانات الرحلة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير مشروع نظم الأعمال (Business Systems Project Manager) (وظيفتان):

2- أخصائي مراقبة بيانات الرحلة (Flight Data Monitoring Specialist).

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).