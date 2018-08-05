طيران الإمارات يقرر عدم تجديد عقد رعاية سان جيرمان

المواطن - دبي

أعلنت مجموعة طيران الإمارات أنها لن تجدّد عقد رعاية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء مدته عام 2019، من دون أن توضح أسباب هذا القرار.

وقال متحدث باسم المجموعة الإماراتية في دبي: طيران الإمارات تؤكد أنها لن تجدّد عقد الرعاية مع باريس سان جيرمان.

وأضاف في رسالة عبر البريد الإلكتروني: طيران الإمارات أقامت شراكة ممتازة مع باريس سان جيرمان وعقد الرعاية أتاح للعلامة التجارية لطيران الإمارات بأن تتواجد بقوة ليس فقط في فرنسا بل في أوروبا عموماً، وفي دول كرة القدم الأخرى.

وبحسب الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات بدأ التعاون بينها وبين النادي الفرنسي في عام 2005، وأصبحت منذ 2006 الراعي الرئيسي لقميصه، كما ترعى المجموعة قمصان أندية كبرى أخرى أبرزها ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية أشارت أول أمس إلى أن طيران الإمارات التي تنفق بين 25 و30 مليون يورو سنوياً لرعاية قميص النادي الباريسي، رفضت مطالب رئيس سان جيرمان برفع قيمة الرعاية إلى 80 مليون يورو.