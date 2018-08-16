طيران الاتحاد .. بداية جديدة مع العالمي لكتابة صفحات المجد والتألق

المواطن - محمد سمعه

وقع سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر عقود الرعاية مع شركة طيران الاتحاد الإماراتية، بالأمس، حيث تم توقيع العقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان حساب نادي النصر الرسمي على تويتر ذكر أن شركة طيران الاتحاد سترعى العالمي لمدة أربع سنوات حتى عام 2022 بداية من الفترة الحالية.

وجاء تعاقد النصر مع شركة طيران الاتحاد لرعايته، حتى يسير العالمي على خطى الأندية الأوروبية والعالمية حيث التعاقد مع شركة مميزة ولها سمعتها من أجل إحداث شكل جديد للرعاية بين أندية المملكة، وهو ما سلكه النصر وذلك من أجل إرضاء طموحات جماهيره.

وأكد بيان نادي النصر بعد التعاقد مع شركة طيران الاتحاد، أن العالمي هو النادي الوحيد في السعودية والذي يضمن الحصول على عائد بعد استثمار جميع رعاته لصالح النادي.

يذكر أن النجم النيجيري أحمد موسى لاعب نادي النصر، حضر توقيع سعود آل سويلم مع شرطة طيران الاتحاد لرعاية النادي.

وقبل توقيع عقد الرعاية مع شركة طيران الاتحاد، كان النصر تمكن من الفوز على نادي الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور ال32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

ويذكر أن الحساب الرسمي لشركة طيران الاتحاد الإماراتية على تويتر أعرب عن سعادته بتوقيع عقد رعايته لنادي النصر، مضيفًا أن التعامل مع العالمي شيء رائع كونه واحدًا من أشهر الأندية في المملكة.

وقبل تعاقد النصر مع شركة طيران الاتحاد، كان سعود آل سويلم رئيس النادي ذكر عبر حسابه في تويتر، أن العالمي بصدد توقيع عقد رعاية كبير لمدة أربع سنوات بمجموع مالي قدره 200 مليون ريال، حيث سيحصل النصر سنويًا على مبلغ مالي قدره 50 مليون ريال.

وبعد تعاقد النصر مع شركة طيران الاتحاد، سيركز العالمي خلال الفترة المقبلة على التدرب بشكل جيد استعدادًا لخوض مباريات الدوري السعودي بالموسم الجديد نهاية الشهر الجاري.