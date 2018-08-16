طيران الاتحاد .. جماهير النصر تترقب هدايا بابا نويل منه

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم تعاقده مع شركة طيران الاتحاد الإماراتية وذلك من أجل رعاية العالمي مدة أربع سنوات خلال الفترة المقبلة.

وكان الحساب الرسمي لشركة طيران الاتحاد على موقع “تويتر” أعرب عن سعادته بتوقيع عقد الرعاية مع نادي النصر، مضيفًا أن الفخر له لأنه سيرعى واحدًا من أكبر وأشهر الأندية في المملكة العربية السعودية.

وعلى الفور اتجهت جماهير النصر على تويتر بعد توقيع اتفاقية الرعاية مع شركة طيران الاتحاد لعمل متابعة لحساب الشركة على موقع تويتر.

وتأمل جماهير النصر من شركة طيران الاتحاد ، أن تُقدم الأفضل للعالمي من ناحية تصميم القميص ومن ناحية أيضًا تنظيم معسكرات إعدادية للفريق العالمي خلال الأربع سنوات المقبلة.

يذكر أن شركة طيران الاتحاد ترعى قميص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خاصة أن مالك مان سيتي هو مستثمر إماراتي.

ووقع سعود آل سويلم عقد الرعاية مع شركة طيران الاتحاد بالأمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور نجوم النصر وبعض من مسؤولي شركة الطيران الإماراتية.

تواجد اللاعب أحمد موسى والمهاجم محمد السهلاوي في حفل توقيع اتفاقية الرعاية بين نادي النصر وشركة طيران الاتحاد بالأمس.

ويستعد النصر اليوم لمواجهة فريق نجد وديًا وذلك بعد توقيع اتفاقية الرعاية مع شركة طيران الاتحاد ، حيث يسعى العالمي إلى تقديم نتيجة إيجابية يُطمئن بها جماهيره قبل خوض مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد.

وقبل تعاقد النصر مع شركة طيران الاتحاد ، كان سعود آل سويلم ذكر في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر أن العالمي بصدد التعاقد مع مؤسسة كبيرة لرعايته لمدة أربع سنوات مقابل 200 مليون ريال.

وأكد سعود آل سويلم قبل تعاقده مع شركة طيران الاتحاد ، أن نادي النصر سيحصل من عقد الرعاية على مبلغ مالي سنويًا قدره 50 مليون ريال.

لا شك أن جماهير النصر تطير حاليًا من السعادة، بعد توقيع عقد الرعاية مع شركة طيران الاتحاد ، خاصة أنها تتمنى أن تكون مناسبة ذات فأل حسن على العالمي قبل انطلاق الموسم الجديد.