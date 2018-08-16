طيران الاتحاد .. عالمي

المواطن - مروة نبيل

نجح طيران الاتحاد في الفوز برعاية نادي النصر لمدة 4 سنوات، مقابل 200 مليون ريال، وتم توقيع عقد الرعاية، مساء الأربعاء، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويُعد تعاقد نادي النصر مع طيران الاتحاد استمرارًا لنهج مجلس إدارة العالمي، برئاسة سعود آل سويلم، الذي يسعى للسير على خُطى كبرى الأندية الأوروبية، التي ترعاها شركات الطيران العالمية.

وكانت تسعى إدارة النصر، لجلب عقود رعاية كبيرة قبل الإعلان عن التعاقد مع طيران الاتحاد حتى عام 2022، لإرضاء جماهيرها، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة وزيادة عوائد النادي، خاصة أن العالمي النادي السعودي الوحيد الذي يضمن عائدا على الاستثمار لجميع رعاته.

واستفاد طيران الاتحاد من التعاقد مع نادي النصر بشكل سريع للغاية، حيث حدثت طفرة كبيرة في حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وشهد حساب الشركة تفاعلًا كبيرًا من جمهور العالمي.

وبلغ عدد متابعي حساب طيران الاتحاد الرسمي على “تويتر”، حوالي 50 ألفا، ووصل عدد متابعيه الآن لـ145 ألفا، بعد التفاعل الكبير من قبل جماهير نادي النصر، خاصة بعدما حثت الحسابات الداعمة للعالمي بضرورة دعم الراعي الجديد.

وحرص حساب طيران الاتحاد الرسمي على “تويتر”، على الترحيب بجماهير العالمي عقب الإعلان الرسمي عن التعاقد، وقال في تغريدة: “سعداء أن نكون الراعي الرئيسي لنادي النصر، أحد أشهر أندية كرة القدم السعودية”.

ونشر حساب طيران الاتحاد على “تويتر”، مقطع فيديو للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقميص وعليه شعار الراعي الجديد، وعلق قائلًا: “شاهد كيف أمضينا يومًا مشوقًا مع العالمي في حلته الجديدة على متن طائرتنا”.