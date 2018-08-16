عائض القرني: الفرص لن تتكرر والعشر إن ذهبت لن تضمن تداركها

عائض القرني: الفرص لن تتكرر والعشر إن ذهبت لن تضمن تداركها

2018/08/16
الساعة 1:07 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شدد الشيخ الداعية عائض القرني على أن الزمن لن يعود، والفرص لن تتكرر، وهذه العشر من ذي الحجة إن ذهبت فلن يضمن المسلم عامًا آخر ليدركها.

وقال القرني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “فالله الله في استثمار كل دقيقة منها في عمل صالح ينفعك عند الله”.

ودعا القرني: “اللهم من فقدناه من الأحباب والأصحاب ولم يجلس معنا هذه العشر فنَوّر قبره، واغفر ذنبه، واجمعنا به في الفردوس الأعلى مع رسولنا صلى الله عليه وسلم”.


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