عائض القرني عن الأصدقاء الطيبين: مثل العيون وهذا علاجها

عائض القرني عن الأصدقاء الطيبين: مثل العيون وهذا علاجها

2018/08/15
الساعة 11:13 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1690
0
طباعة
المواطن - الرياض

أكد الشيخ الداعية عائض القرني أن الأصدقاء الأوفياء مثل العيون، وعلاج العيون ألّا تمسها إذا آلمتك، فقط تلطف بها حتى يزول الألم.

ونصح الشيخ القرني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إذا وجدت صديقًا وفيًا فلا تُفرّط فيه، فإنه كنز لا يُقدّر بثمن في هذا الزمن الذي قلّ به الأوفياء”.

وشدد القرني في تغريدة أخرى على أن صلاح الأعمال مُرتبط بسداد الأقوال فاحفظ لسانك، قال تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا”.

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم