عائض القرني عن الأصدقاء الطيبين: مثل العيون وهذا علاجها

المواطن - الرياض

أكد الشيخ الداعية عائض القرني أن الأصدقاء الأوفياء مثل العيون، وعلاج العيون ألّا تمسها إذا آلمتك، فقط تلطف بها حتى يزول الألم.

ونصح الشيخ القرني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إذا وجدت صديقًا وفيًا فلا تُفرّط فيه، فإنه كنز لا يُقدّر بثمن في هذا الزمن الذي قلّ به الأوفياء”.

وشدد القرني في تغريدة أخرى على أن صلاح الأعمال مُرتبط بسداد الأقوال فاحفظ لسانك، قال تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا”.