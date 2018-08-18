عادل عزت يستقيل من رئاسة اتحاد القدم السعودي

المواطن - محمد سمعه

أعلن عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، استقالته من منصبه؛ وذلك للتركيز على الترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال عادل عزت أثناء تواجده في أستوديو تحليل مباراة الاتحاد والهلال على بطولة السوبر مع الإعلامي وليد الفراج: إنه استقال من منصبه كرئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم للتركيز على الترشح لرئاسة اتحاد آسيا لكرة القدم.

يذكر أن المنتخب السعودي تأهل إلى مونديال 2018 في روسيا، وقت وجود عادل عزت كرئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم.