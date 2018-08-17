عامل نيبالي… أحدث ضحايا مونديال قطر

المواطن - متابعة

توفي عامل نيبالي أثناء عمله في ملعب الوكرة، المقرر أن يستضيف جانباً من مباريات كأس العالم عام 2022 في قطر، في أحدث حالة وفاة أثناء تنفيذ المشروعات التي لاقت انتقادات حقوقية واسعة في السابق، بسبب ظروف العمل القاسية، والعبودية التي يتعرض لها العمال في قطر.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم في قطر ، في بيان بحسب “سكاي نيوز”، نبأ وفاة العامل الذي يبلغ من العمر 23 عاماً، موضحة أنها ستفتح تحقيقاً في الحادثة.

يشار إلى أن حادثة الوفاة الجديدة، تأتي بعد وفاة العامل البريطاني زاك كوكس، لدى سقوطه في ورشة بملعب خليفة في يناير (كانون الثاني) 2017.

وكان سبق لعامل نيبالي يبلغ من العمر 29 عاماً، أن توفي في الموقع ذاته في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، بعد تعرضه للصدم من قبل شاحنة.

ولقيت ظروف العمال الأجانب في المشاريع المرتبطة بمونديال 2022، انتقاد العديد من المنظمات الحكومية والحقوقية، لا سيما بسبب الظروف الصعبة التي يعملون فيها، والحقوق التي ينالونها.