عبدالحق نوري .. كيف ساهم أياكس في تدهور حالته الصحية؟!

المواطن - مروة نبيل

عبدالحق نوري الشهير بـ”آبي”، أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، إلا أن الغيبوبة التي تعرض لها قبل 13 شهرًا تقريبًا؛ حرمته من التألق مع أياكس أمستردام الهولندي، والانتقال إلى كبرى الأندية الأوروبية.

وتعرض الهولندي عبدالحق نوري، صاحب الـ21 عامًا، لأزمة قلبية خلال مباراة أياكس أمستردام أمام فريق فيردر بريمن الألماني الودية التي أُقيمت في النمسا، شهر يوليو عام 2017، حيث سقط على أرضية الملعب فجأة دون أي احتكاك في الدقيقة 70.

وحاول الطاقم الطبي إسعاف عبدالحق نوري داخل المستطيل الأخضر لفترة طويلة، ولكن فشلت جميع محاولاتهم لإفاقة اللاعب صاحب الأصول المغربية، الأمر الذي دفع المسؤولين لنقله إلى المستشفى عبر طائرة.

وأثبتت الفحوصات الطبية معاناة عبدالحق نوري من نقص إمدادات الأكسجين، ما ترتب عليه حدوث تلف دائم وخطير في وظائف المخ، ليدخل اللاعب الهولندي في غيبوبة منذ ذلك وقت قبل أن يستفيق منها، يوم 20 أغسطس 2018.

وعلى الرغم من محاولات نادي أياكس، لإنقاذ لاعبه عبدالحق نوري بشتى الطرق، ولكنه تسبب في تدهور حالته الصحية، بعدما تم التعامل معه في الملعب بطريقة خاطئة، حيث أدى نقص الأكسجين وعدم استخدام الجهاز المناسب لحالته في حدوث التلف الخطير بالمخ.

واعترف مسؤولو نادي أياكس أمستردام الهولندي، شهر يونيو الماضي، بأن العلاج الطبي الغير مناسب للاعب الفريق عبدالحق نوري كان سببًا في تدهور حالته الصحية، وأكد مدير عام النادي، فان دير سار، أنه كان يجب استخدام جهاز آخر لإنقاذ اللاعب.

وشارك عبدالحق نوري، صاحب الـ21 عامًا، في 15 مباراة مع نادي أياكس أمستردام الهولندي، منذ صعوده إلى الفريق الأول لكرة القدم موسم 2016/ 2017.