عبدالرحمن البيشي لـ”المواطن”: الإدارة النصراوية قامت بواجبها..ودور الجمهور يبدأ من اليوم

المواطن - طارق سعد

حث النجم النصراوي والدولي السابق عبدالرحمن البيشي جماهير النصر على الوقوف خلف الإدارة الحالية بقيادة سعود آل سويلم ودعم الحراك الإيجابي الذي قامت به خلال الفترة الماضية، معتبراً أن الفترة التي تولى فيها الشامخ منصب الرئيس شهدت كثيراً من التحولات الرائعة إستثمارياً وإدارياً وعناصرياً.

وقال البيشي لـ” المواطن ” : ” لم تكن نهاية الموسم الماضي مرضية، وحينها بدأ العمل الجاد بالتعاقد أولاً مع كارينيو ثم تعزيز الحراسة والأظهرة بتعاقدات محلية ومن ثم بدأت سلسلة التعاقدات الأجنبية بعد كأس العالم التي نأمل أن تُقدم الإضافة نظير ما تملك هذه الأسماء من سمعة دولية ” .

وأضاف البيشي لـ” المواطن” : ” التغيرات الإيجابية شملت مقر النادي والمتجر وحسابات التواصل والتعاطي الإعلامي، وهذه مؤشرات جيدة على رغبة الإدارة وفريق العمل في مواكبة التطور الهائل للنصر هذا الموسم” .

وإختتم البيشي تصريحه بحث الجمهور النصراوي على حضور تقديم اللاعبين الذي سيُقام اليوم ، مُشدداً على أن ذلك يعني لكافة اللاعبين الترحيب والحفاوة لتقديم أقصى ما لديهم .