عبدالرزاق حمد الله هدافًا بالطفرة.. وسبب قد يبعده عن النصر

المواطن - مروة نبيل

عبدالرزاق حمد الله ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل يوم واحد من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم هجوم العالمي في الموسم الرياضي الجديد.

وربطت تقارير صحافية عديدة بين عبدالرزاق حمد الله ونادي النصر، خاصة بعدما قام النجم المغربي بفسخ تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، يوم الثلاثاء، ما يدل على قُرب انتقاله إلى العالمي.

وأكدت تقارير صحافية، أن نادي النصر وضع شرطًا واحدًا لإتمام إجراءات التعاقد مع عبدالرزاق حمد الله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو اجتيازه للفحوصات الطبية، خاصة أنه تعرض لإصابة قوية أبعدته عن المباريات منذ شهر إبريل الماضي، ويخضع لبرنامج تأهيلي؛ ولم يُشارك في المباريات حتى الآن.

ويُعد عبدالرزاق حمد الله، صاحب الـ27 عامًا، هدافًا بالفطرة، ويملك سجلًا مميزًا سواء من الناحية التهديفية أو من حيث الأندية التي احترف في صفوفها خلال السنوات الماضية، الأمر الذي جذب أنظار نادي النصر إليه.

واعتاد عبدالرزاق حمد الله على المنافسة على لقب الهداف في جميع الدوريات التي لعب فيها، حيث إنه احتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري المغربي عام 2011 برصيد 15 هدفًا، وذلك خلال فترة لعبه في نادي أولمبيك أسفي.

وفي العام التالي، تصدر عبدالرزاق حمد الله قائمة هدافي الدوري المغربي لكرة القدم بـ15 هدفًا، واحترف عام 2013 في منافسات الدوري النرويجي الممتاز عبر نادي أوليسوند، ليحل في المركز الثاني بقائمة الهدافين برصيد 15 هدفًا أيضًا.

وواصل عبدالرزاق حمد الله سجله التهديفي المميز، وحل في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الصيني لكرة القدم برصيد 22 هدفًا، خلال فترة احترافه في نادي غوانزو.

واحترف المغربي عبدالرزاق حمد الله خلال الموسمين الماضيين في الدوري القطري لكرة القدم، خاض فيهما 48 مباراة، ونجح في تسجيل 42 هدفًا.