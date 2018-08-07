عبدالله بن بندر يستعرض استعدادات البريد السعودي لخدمة ضيوف الرحمن

المواطن - مكة المكرمة

التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة، رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن العبد الجبار .

واستمع الأمير عبدالله بن بندر إلى شرح عن أعمال البريد السعودي واعتمادها في الآونة الأخيرة على التقنية، كما استعرض سموه استعدادات مؤسسة البريد السعودي لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كذلك الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل استفادة الحجاج من الخدمات البريدية.

واطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على البرامج التقنية التي اعتمدتها المؤسسة لتنفيذ أعمالها خلال موسم حج العام الحالي .

وفي ختام اللقاء تسلم الأمير عبدالله بن بندر هدية تذكارية عبارة عن لوحة تحمل طابع حج 1439.