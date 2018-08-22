عبد الحق نوري .. الحياة تبتسم له وينجو من غيبوبته المرعبة

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المواطن - محمد سمعة

استعاد اللاعب الهولندي عبد الحق نوري نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي، وعيه بعد دخوله في غيبوبة لمدة سنة وذلك بسبب أزمة قلبية تعرض لها خلال إحدى المباريات مع نادي أياكس.

وقالت صحيفة الجارديان الإنجليزية إن شقيق اللاعب عبد الحق نوري تحدث في لقاء إعلامي وأكد أن أسرة اللاعب لم تفقد الأمل حول استعادته لوعيه.

وقال شقيق عبد الحق نوري إنه سعيد الآن لعودة أخيه من غيبوبته، مضيفًا أن اللحظات والتي تمر بها عائلة اللاعب الهولندي من أصول مغربية رائعة وأفضل بكثير من الفترة الماضية.

وبسبب تعرض عبد الحق نوري لأزمة صحية في مباراة ودية لنادي أياكس ضد فريق فيردر بريمن الألماني في شهر يوليو من العام الماضي، فقد اعتزل اللاعب الهولندي صاحب 21 عاما كرة القدم بشكل نهائي بسبب الخطورة والتي قد تقع على حياته نتيجة ممارسة كرة القدم.

يذكر أن عبد الحق نوري وُلد في الثاني من أبريل في عام 1997 لعائلة مغربية في العاصمة الهولندية أمستردام، كما أن عبد الحق نوري مثل المنتخب الهولندي للناشئين في الفئات السنية المختلفة تحت أعوام 15،16،17،18،19.

لعب عبد الحق نوري مع الفريق الأول لنادي أياكس أمستردام الهولندي في الفترة من عام 2015 حتى عام 2017 قبل أن يعتزل كرة القدم في يوليو من عام 2017 بسبب تعرضه لأزمة صحية في مباراة أياكس وفريق فيردر بريمن.

يذكر أن عبد الحق نوري إذا كان استمر في عالم كرة القدم، لكان الآن أصبح لاعبًا في المنتخب الأول لمملكة هولندا، أو في المنتخب الأول لدولة المغرب حسب اختياره.

وعلى الرغم من أن عبد الحق نوري سبق له تمثيل منتخب هولندا للشباب في الأعمار السنية المختلفة، لكن طالما لم يُمثل المنتخب الأول بعد لأي من هولندا أو المغرب فمن حقه اختيار منتخبه، خاصة أن اللاعب يحمل جنسيتين الهولندية والمغربية.