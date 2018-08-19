عبر تويتر.. 758.378 تفاعلًا مع كلمة حج في 7 أيام

بعثة المواطن - وليد الفهمي - منى

كشفت شركة لوسيديا، المختصة في تحليل المحتوى الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، عبر إنفوجرافيك لها، تفاعل المغردين مع موسم حج هذا العام.

ورصدت الشركة أكثر من 758.378 تفاعلًا من خلال كلمة حج أو الحج أو Hajj، حيث سجلت قرابة 98.562 تغريدة من الأول من شهر ذي الحجة وحتى أمس 7 ذي الحجة.

وشارك في الوسم أكثر من 211.012 مغردًا على منصة “تويتر”، فيما وصلت المشاهدات باللغة العربية إلى 286.799 تغريدة.