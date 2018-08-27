عبر 10 منافذ.. أكثر من 1,7 مليون حاج يغادرون المملكة

المواطن - مكة المكرمة

عبر 10 منافذ جوية وبرية وبحرية.. غادر أكثر من 1,7 مليون حاج المملكة بعد أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المنافذ هي مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومنفذ حالة عمار ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة وميناء جدة الإسلامي وجسر الملك فهد ومنفذ جديدة عرعر ومنفذ الوديعة، بالإضافة إلى منفذ الحديثة ومنفذ الرقعي ومنفذ البطحاء.

أما المغادرون جوًّا فمن مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والذي بطاقة استيعابية 42 ألف حاج مع 328 منصة لإجراءات السفر والجوازات.

وأيضًا، صالة الحج والصالة الرئيسية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وبه منصة خاصة لقبول الأمتعة و158 منصة لإجراءات السفر والجوازات.