عبر 43 مركزاً توجيهياً ونقطة توزيع.. غرفة ميدانية لرئاسة الهيئات في الحج

المواطن - واس

تُتابع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراكزها التوجيهية المشاركة في الحج من خلال غرفة عمليات ميدانية بالمشاعر تعمل على مدار الساعة عن طريق النقل الحي المباشر والاتصال اللاسلكي مع تلك المراكز بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الحجاج في القصيم عبر 43 مركزاً توجيهياً ونقطة توزيع.

وتعمل غرفة العمليات الميدانية للهيئة بالمشاعر وفق أعلى المواصفات التقنية لنقل البث الحي من مواقع عمل المراكز التوجيهية وتبقي أفراد تلك المراكز على تواصل مباشر مع القيادات الميدانية والآمرين المناوبين الذين يباشرون المتابعة والتوجيه للحالات الميدانية أولاً بأول على مدار الساعة.

يذكر أن غرفة العمليات يديرها عدد من الآمرين المناوبين الذين يتولون التوجيه المباشر من خلال المتابعة اللحظية للمراكز التوجيهية، ويتولون مهمة التنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى, وذلك في إطار تطوير الرئاسة لأعمالها وبرامجها في الحج لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ .