عبر 542 طلعة جوية.. طيران الأمن يحلق 313 ساعة في سماء المشاعر المقدسة

المواطن - واس

نفذت الطائرات التابعة لطيران الأمن العام أكثر من 313 ساعة طيران عبر 542 طلعة جوية حتى نهاية يوم أمس الحادي عشر من شهر ذي الحجة ،ضمن منظومة القطاعات الأمنية العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة المشاركة خلال موسم حج هذا العام.

وتابعت طائرات الأمن خلال الأيام الماضية عبر طلعاتها الجوية سير حركة الحجيج في المشاعر المقدسة والبيت الحرام ، ورصد الحالة الأمنية والحركة المرورية وتوافد الحجيج وكذلك مراقبة الحركة المرورية والبشرية في المنطقة المركزية للحرم المكي والطرق المؤدية إليها،

كما شارك طيران الأمن في نقل 20 حالة إسعافية عبر طائرات مجهزة للإخلاء الطبي في المشاعر المقدسة زودت بأحدث التجهيزات الطبية والكوادر المتخصصة ذات التأهيل العالي من الخدمات الطبية بطيران الأمن, ونقلها جواً إلى المستشفيات المهيأة بمهابط الطائرات.

وشارك في تنفيذ المهمات الجوية أكثر من 21 طائرة عامودية انطلقت في مباشرة مهامها من القواعد والوحدات الخاصة بها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، لخدمة حجاج بيت الله الحرام على أكمل وجه وفق خطة عملية متكاملة تشمل تسخير الإمكانات البشرية والفنية والعملية، لمراقبة الحالة الأمنية والحركة المرورية وتقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية والحكومية وتنفيذ المهام الإنسانية ومهام الإخلاء الطبي.