عدم الانسجام أطاح بالاتحاد

المواطن - طارق سعد

ظهر الاتحاد “الجديد” في لقاء السوبر بشكل مقبول رغم خسارته اللقب، وبالنظر إلى تولي الأرجنتيني رامون دياز دفة التدريب وجلب أكثر من 10 لاعبين جدد ما بين أجانب ومحليين، فإنه كان من المتوقع ظهور الفريق الاتحادي بشكل متحفظ وانتظار الخصم في المناطق الاتحادية على أمل المباغتة.

لكن دياز كان يعوّل على تجنب الأخطاء التي تسبب بها دفاع الاتحاد، ونتج عنها هدف إدواردو الأول من خطأ مباشر للقائد أحمد عسيري، وخطأ دفاعي في التمركز جلب الهدف الثاني للفنزويلي ريفاس.

خسارة الاتحاد للقب السوبر لا تُمثل للمختصين بالشأن الاتحادي التعثر الحقيقي ولا عن سوء الاختيارات العناصرية، والتي تحتاج لوقت أطول للحكم العادل على عمل إدارة نواف المقيرن في الصيف.